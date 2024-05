"Future of Fact Checking": Herausforderung Desinformation

Künstliche Intelligenz als potenzielle Gefahr im Mediendschungel und zugleich als Hilfsmittel im Kampf gegen Fake News: Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen haben am Donnerstag bei der Wiener Konferenz "The Future of Fact Checking" über die Herausforderungen im Zeitalter von Desinformation und Fake News diskutiert. Die Debatte drehte sich dabei nicht zuletzt um Medienkompetenz, Desinformation bei Wahlen und den Januskopf der Künstlichen Intelligenz.

Eine zentrale Rolle im Umgang mit Fake News werde laut APA-Geschäftsführer Clemens Pig zukünftig das Überprüfen von Fakten, also Fact Checking und Verification, einnehmen. Pig hob außerdem die Bedeutung von Trusted Artificial Intelligence (AI) hervor, die "geschulte Hände" brauche und nur in Kooperation mit Menschen funktioniere. Faktenbasierte Nachrichten seien, so Pig, "das Kühlmittel in stark überhitzten Meinungsmärkten".

Im weiteren Verlauf der Konferenz wurde gezeigt, wie einfach Bilder und Stimmen mittlerweile schon gefälscht oder nachgemacht werden können und welche Auswirkungen das sowohl auf Wahlkämpfe als auch auf politische Bildung in Schulen haben könnte. Ein von Schülerinnen und Schülern der AHS Mistelbach produziertes Video, in dem die Jugendlichen sich gegenseitig interviewten, zeigte darüber hinaus, dass sich junge Menschen nicht von klassischen Medien angesprochen fühlen. In der anschließenden Diskussionsrunde über Medienkompetenz unterstrich Anna Jandrisevits, Journalistin bei "Die Chefredaktion", wie wichtig der direkte Austausch mit Jugendlichen sei. Sie kritisierte außerdem, dass der Großteil der Medien Jugendliche und ihre Interessen nicht abbilden würde: "Warum nimmt man Themen nicht ernst, nur weil sie junge Menschen interessieren?". Barbara Buchegger von Safer Internet - einer Initiative zur sicheren Nutzung des Internets - betonte zudem, dass es mehr Nachrichten direkt für Jugendliche und auch Kinder brauche: "Kinder kennen keine Nachrichten mehr, weil sie zu Hause nicht mehr laufen und dann können sie irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen seriösen Quellen und Memes".

Im Zentrum der zweiten Diskussionsrunde standen die Auswirkungen von Verschwörungsmythen, etwa rund um Migration, Corona sowie weitere Krisen und Konflikte. Verschwörungstheorien seien nicht nur für rechte Akteure zur Verbreitung von Angst und Misstrauen nützlich, sondern auch für Geschäftsleute, meinte die Psychologin Ulrike Schiesser von der Bundesstelle für Sektenfragen. "Man bekommt leichter eine Bühne mit Horrorgeschichten als mit Faktenchecks", so Schiesser. Die Journalistin Carola Schneider, die aus dem ORF-Büro Moskau zugeschaltet wurde, betonte außerdem, dass Russland ein großes Interesse daran habe, Menschen in Europa zu verunsichern und Konflikte aufzublasen, die schon existierten: "Das Ziel ist, dass in Europa niemand mehr an etwas glaubt". Das passiere etwa mit Trollfabriken, Bots oder Deepfakes - also Fotos oder Videos, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden.

Als Anstoß für die letzte Diskussionsrunde wurde ein Video des KI-Video-Künstlers "Kurt Fleisch" gezeigt, der mit künstlicher Intelligenz bekannte österreichische Politiker und Politikerinnen, etwa SPÖ-Obmann Andreas Babler oder FPÖ-Chef Herbert Kickl, gemeinsam ein Lied singen ließ. Darauf folgte ein Dialog über die neuesten Entwicklungen von künstlicher Intelligenz und wie gefährlich sie für das Manipulieren von Wahlen werden könnten. Die Wissenschafterin Viorela Dan von der Universität Innsbruck sah derzeit allerdings noch keinen Grund zur Sorge: "Die Inhalte sind im Moment noch nicht plausibel genug, dass sie Wahlen manipulieren könnten, selbst wenn die Technik schon weit genug wäre."