Fußgängerin in Wien-Landstraße von Lkw erfasst - Lebensgefahr

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Wien-Landstraße von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 51-Jährige war in der Invalidenstraße auf der Fahrbahn direkt neben der linken Fahrzeugseite gegangen, als der 38-jährige Lkw-Lenker losfuhr und nach links abbog. Die Frau befand sich am Donnerstagvormittag weiterhin in Lebensgefahr, hieß es aus dem Krankenhaus auf APA-Anfrage.

Der Lkw war um 8.15 Uhr in der Invalidenstraße an der Kreuzung mit der Landstraßer Hauptstraße bei Rotlicht am linken Abbiegefahrstreifen stehengeblieben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Fußgängerin ging zwischen dem Gitter einer Straßenbahn-Haltestelleninsel und dem Lastwagen in Richtung Kreuzung. Der bei grünem Licht losfahrende Lkw erfasste die 51-Jährige mit der dritten Achse und stieß sie zu Boden. Die Frau wurde mit der Rettung ins Spital eingeliefert.