Fußgänger in der Oststeiermark von Lkw überfahren - tot

Ein 80-jähriger Fußgänger ist am Montag vor den Augen seines Bekannten von einem Lkw im oststeirischen Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) überfahren und getötet worden. Der Mann wollte bei zähem Verkehr zwischen den Fahrzeugen hindurch die Straße überqueren. In dem Moment fuhr jedoch der Lkw los. Der Lenker hatte den Pensionisten im toten Winkel nicht sehen können, so die Polizei.

Der Fürstenfelder war gegen Mittag mit seinem Bekannten in einem Gasthaus. Gegen 13.30 Uhr wollten sie zurück zum Auto, das auf der anderen Straßenseite stand. Wegen einer Baustelle war zu der Zeit zäher Verkehr im Ort. Obwohl ein Schutzweg nicht weit weg gewesen wäre, versuchte der 80-Jährige die Straße ohne die Zebrastreifen zu überqueren. Er wollte vor dem Lkw über die Straße, doch in den Moment fuhr dieser wieder an und überrollte den Mann mit dem linken Vorderrad, schilderte die Polizei. Die Beamten betonten, dass beim Lkw-Lenker aus Oberösterreich kein Alkohol im Spiel war. Er erlitt einen Schock. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät. Er dürfe auf der Stelle tot gewesen sein.