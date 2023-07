Fußball-WM der Frauen startet mit Neuseeland gegen Norwegen

Erstmals mit 32 Teams beginnt am Donnerstag die Weltmeisterschaft der Fußballerinnen in Australien und Neuseeland. In Auckland wird die neunte WM zwischen Neuseeland und Norwegen eröffnet (09.00 MESZ). Die Australierinnen treten danach gegen Irland in Sydney an (12.00/beide live ORF 1). Das Finale wird am 20. August in Sydney ausgetragen. Österreichs Nationalteam hat die Qualifikation verpasst.