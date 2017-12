Von 14. Juni bis 15. Juli 2018 findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. Doch wer wird in der nächsten WM gegeneinander spielen? Am heutigen Freitag wurden die Gruppen in Moskau ausgelost. So viel steht schon mal fest: Das Eröffnungsspiel werden Russland und Saudi-Arabien bestreiten.

Für Herbert Prohaska war das Aus für Italien im Playoff die größte Überraschung in dieser Qualifikation. "Für das Land ist das eine Katastrophe", so Prohaska. Auf wen wird er nun setzen? "Wenn Österreich nicht dabei ist, halte ich zu den Italienern", verrät er. Da heuer weder Österreich noch Italien mit dabei sein werden, "bleibt uns nichts Anderes übrig", als auf Brasilien, die dritte Wahl, zu setzen.

© APA/Martin Hirsch

Mit dem Duell von Europameister Portugal mit Spanien kommt es laut APA bei der Fußball-WM 2018 in Russland schon in der Gruppenphase zu einem echten Schlager. Die beiden Teams landeten am Freitag in Moskau bei der Auslosung in Pool B. Weitere Gegner dort sind der Iran und Marokko. Weltmeister Deutschland bekommt es in der Gruppe F mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun.

Rekordchampion Brasilien (E) trifft auf die Schweiz, Costa Rica und Österreichs WM-Quali-Gegner Serbien. Nicht unzufrieden durfte Gastgeber Russland und Teamchef Stanislaw Tschertschessow sein. Mit Uruguay, Ägypten und Saudi-Arabien, Gegner im Eröffnungsspiel, wartet eine durchaus machbare Gruppe.

Gruppe A

Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Gruppe B

Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Gruppe C

Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Gruppe D

Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Gruppe E

Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Gruppe F

Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Gruppe G

Belgien, Panama, Tunesien, England

Gruppe H

Polen, Senegal, Kolumbien, Japan