FC-Bayern-Star David Alaba wird jetzt zum Tiroler. Der 25-Jährige kauft sich ein Haus im Bezirk Kitzbühel.

Der 25-jährige FC-Bayern-Profi David Alaba kaufte in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ein 3,5 Millionen Euro teures, rund 380 Quadratmeter großes Penthouse, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe). Alaba begründet damit in Tirol seinen Hauptwohnsitz.

» Jeder, der ernsthaft in Kirchberg leben will, ist uns herzlich willkommen «

Dies bestätigte auch Kirchbergs Bürgermeister, Helmut Berger, der APA. "Jeder, der ernsthaft in Kirchberg leben will, ist uns herzlich willkommen", zeigte sich Berger über den prominenten "Neuzugang" erfreut.

Hauptwohnsitz, nicht nur Ferienwohnung

Am 21. Februar hat Alaba laut dem Bericht den Kaufvertrag unterzeichnet, gleichzeitig verpflichtet er sich darin, die Wohnung nicht als Freizeitwohnsitz zu benützen. "Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der einschlägigen grundverkehrs-und raumordnungsrechtlichen Bestimmungen der gegenständliche Rechtserwerb nicht der Begründung eines Freizeitwohnsitzes dienen darf", zitierte die "TT" aus dem Kaufvertrag. Alaba akzeptiere darüber hinaus, dass er im Streitfall diesbezüglich beweispflichtig sei.

Strenge Regeln beim Kauf von Immobilien

In Tirol gelten eigentlich strenge Regeln beim Kauf von Immobilien: Wer ein Anwesen erwirbt, muss dort auch wohnen. Außer man kauft einen von 16.200 genehmigten Freizeitwohnsitzen. Neue dürfen nur dann errichtet werden, wenn es weniger als acht Prozent zu Freizeitzwecken genützter Objekte gibt. In Kirchberg ist das nicht der Fall, denn die Gemeinde weist bereits eine Quote von mehr als 20 Prozent legaler Freizeitwohnsitze auf.