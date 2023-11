Fußball: Sieg über Deutschland beschert dem ORF Rekord

Der Abschluss des Fußball-Länderspieljahres 2023 war nicht nur für das ÖFB-Team erfreulich, sondern auch für den ORF, wie dieser am Mittwoch in einer Aussendung wissen ließ. Bis zu 1,227 Millionen sahen demnach den 2:0-Erfolg gegen Deutschland in ORF 1, im Schnitt seien 1,134 Millionen Zuseherinnen und Zuseher in der zweiten Halbzeit bei 42 Prozent Marktanteil (46 bzw. 60 Prozent in den jungen Zielgruppen) live dabei gewesen - ein Rekord.

Das Match war das bisher meistgesehene Freundschaftsspiel im ORF, berichtete dieser. Alle fünf Spiele des Nationalteams im ORF im Jahr 2023 sahen den Angaben zufolge im Schnitt 874.000 Fans bei 33 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 38 bzw. 49 Prozent. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden am 12. September liegt mit 1,075 Millionen Reichweite auf Platz 2 im Jahresranking.