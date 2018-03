Fußball: Sieben Änderungen in ÖFB-Startformation gegen Luxemburg

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat seine Startformation für das Länderspiel in Luxemburg gegenüber dem vorangegangenen Test gegen Slowenien (3:0) an sieben Positionen verändert. Einzig Innenverteidiger Sebastian Prödl, Kapitän Julian Baumgartlinger, Valentino Lazaro und Marko Arnautovic blieben in der Mannschaft, die am Dienstagabend (20.30 Uhr) im Stade Josy Barthel beginnt.

Im Tor gibt wie erwartet Jörg Siebenhandl von Sturm Graz sein Debüt. Davor bilden Moritz Bauer, Aleksandar Dragovic, Prödl und Andreas Ulmer die Viererkette. Im Mittelfeld rücken Florian Grillitsch und Florian Kainz neu in die Startelf, im Sturm Michael Gregoritsch. Als Formationen scheinen je nach Auftreten der Luxemburger sowohl ein 4-4-2 als auch ein 4-2-3-1 möglich. Gegen Slowenien war das ÖFB-Team in einem 3-4-3 angetreten.

Aufstellung Österreich: Siebenhandl - Bauer, Dragovic, Prödl, Ulmer - Lazaro, Baumgartlinger, Grillitsch, Kainz - Gregoritsch, Arnautovic