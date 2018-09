Fußball: ÖFB-Team absolvierte erstes Training in Bad Waltersdorf

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Montagabend in Bad Waltersdorf das erste Training im Hinblick auf das Testspiel am Donnerstag gegen Schweden und das Nations-League-Match am Dienstag in Bosnien-Herzegowina absolviert. Xaver Schlager, Andreas Ulmer und Marcel Sabitzer waren nicht auf dem Platz, sondern saßen stattdessen auf dem Ergometer.

Die restlichen 20 Kicker spulten ein teilweise intensives, über 90-minütiges Programm ab, wobei jene Kicker, die am Sonntag bei ihren Vereinen im Einsatz gewesen waren, die Einheit nach rund 40 Minuten beendeten. Vor dem Duell mit Schweden stehen nur noch am Dienstag und am Mittwoch jeweils ein Training auf dem Programm.