Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat am Donnerstag in der WM-Qualifikation den erwarteten souveränen Sieg eingefahren. Die Auswahl von Coach Dominik Thalhammer setzte sich in der BSFZ-Arena von Maria Enzersdorf gegen Israel völlig verdient mit 2:0 durch, die Tore erzielten Sarah Puntigam (12.) und Nina Burger (56.).

Damit liegen die Österreicherinnen nach zwei Partien in Gruppe 7 mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:0 auf Platz eins. Am Dienstag geht es auswärts gegen Spanien um eine Vorentscheidung im Kampf um Platz eins, der die Teilnahme an der WM 2019 in Frankreich garantiert.

© APA/HANS PUNZ

Die Partie lief von Beginn an wie auf einer schiefen Ebene in Richtung israelisches Tor. Das ÖFB-Team spielte sich einige gute Chancen heraus, durfte vor der Pause aber nur über einen Treffer jubeln. In der 12. Minute legte Nicole Billa im Strafraum für Puntigam ab, die per Volley auf 1:0 stellte.

© APA/HANS PUNZ

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Charakteristik der Partie. Die Österreicherinnen machten Druck, ließen einige Möglichkeiten liegen und kamen nur noch zu einem weiteren Tor. Sarah Zadrazil spielte in der 56. Minute Burger frei, die eiskalt verwertete - für die Deutschland-Legionärin war es der 52. Treffer im 96. Länderspiel.

Davor wie danach waren die nun seit elf Qualifikationsspielen sieglosen Israelinnen nur bemüht, sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Einen ernsthaften Versuch, das Match noch zu drehen, unternahmen sie erst gar nicht.