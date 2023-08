Im Fußballgeschäft spielt es zweimal jährlich Rambazamba: Während der sogenannten Transferfenster können Vereine Spieler kaufen und verkaufen. Inzwischen sind diese Wechselperioden teils spannender als die eigentlichen Bewerbe. Im Stundentakt werden neue Gerüchte geboren: Verlässt Kylian Mbappé Paris und wenn ja, wohin? Woher hat Real Madrid 100 Millionen für Jude Bellingham? Kann sich Bayern München Harry Kane leisten? Was zahlt Dortmund für Marcel Sabitzer? Fußballfans dürfen sich die Zeit bis zum Start der Ligen mit solchen Fragen vertreiben.

© 2023 Real Madrid/Getty Images RASENSCHACH: Jude Bellingham bei seiner Präsentation in Madrid mit Real-Präsident Florentino Pérez. Der Engländer kostete mehr als 100 Millionen Euro. Kollege Alaba kam noch ablösefrei von Bayern München

Dabei geht es um viel Geld, um sehr viel Geld: Die Stars unter den Kickern sind mehr als hundert Millionen Euro wert; selbst weniger bekannte Fußballer haben einen Marktwert von mehreren Millionen Euro. Bleiben Klubs indes untätig, weil sie lieber auf vorhandenes Spielermaterial setzen oder finanziell in der Klemme stecken (in Österreich kein unbekannter Zustand), müssen sie sich gegenüber Anhängern und Sponsoren erklären. Es ist daher so gut wie unmöglich, sich nicht aktiv an der Jagd nach vielversprechenden Spielern zu beteiligen. In Europas Fußball sind die Mittel dafür zweifellos vorhanden: In der Saison 2021/2022 wurden am europäischen Fußballmarkt laut Deloitte 29,5 Milliarden Euro umgesetzt, eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber der Saison davor. Die wichtigsten Handelsobjekte in dieser rasch wachsenden Sparte sind eben die Fußballer selbst: Die besten von ihnen sollen ihren Klubs nicht nur gute Ergebnisse am Rasen garantieren, sondern auch hohe Aufmerksamkeit und damit Werbeeinnahmen.

Premier League voran

Umsatzkaiser ist die englische Premier League, die in der erwähnten Saison 27,6 Milliarden Euro umgesetzt hat - und es darf dort mit jährlichen Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich gerechnet werden. Allein im vorigen Transferfenster im Winter 2022/2023 wurden von Klubs dieser Liga rund 830 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Im derzeitig laufenden Transferfenster, das in England ebenso wie in den meisten anderen Ligen noch bis 1. September geöffnet ist, könnten es nochmals mehr werden. So hat der Londoner Klub Arsenal den englischen Mittelfeldspieler Declan Rice um rund 116 Millionen Euro von West Ham United geholt, auch der Deutsche Kai Havertz ist zu Arsenal gewechselt. Sein Preisschild: 75 Millionen. Für Dominik Szoboszlai, der auch bei Red Bull Salzburg gespielt hat, überwies Liverpool 70 Millionen nach Leipzig. Die Premier League ist ein Preistreiber, weil die Klubs angesichts üppiger Fernsehverträge und weltweiter (Werbe-)Präsenz über große Mittel verfügen; dazu kommt die Tatsache, dass die englischen Klubs längst für politisches Kalkül genutzt werden. Während Manchester City nicht zuletzt dank finanzieller Zuwendungen aus Abu Dhabi die vorige Meisterschaft und die Champions League gewinnen konnte, pumpt der saudische Staatsfonds PIF gerade Millionen in den nordenglischen Klub Newcastle United.

Apropos Saudi-Arabien: Die dortige Liga wurde zum strategischen Ziel der Regierung. Schon Ende vorigen Jahres wurde daher Superstar Cristiano Ronaldo verpflichtet - doch das war erst der Anfang. Inzwischen werden nicht nur Fußballer, die nahe an der Pensionierung sind, verpflichtet, sondern auch solche, die zu den Top-Kickern in den europäischen Spitzenligen zählen würden. Neben Riyad Mahrez (von Manchester City) und N'Golo Kanté (Chelsea) wurde auch Liverpool-Kapitän Jordan Henderson von den Millionen angelockt. Seine Einstellung zu gewissen Themen musste der Engländer dabei zurücklassen: Beim Präsentationsvideo von Henderson, der sich in seiner Heimat für die Rechte Homosexueller eingesetzt hatte, wurde seine Regenbogenschleife, die er bei Liverpool getragen hatte, kurzerhand schwarzweiß eingefärbt. Der Exodus der Kicker aus Europa in Richtung Saudi-Arabien dürfte von politischen Bedenken kaum aufzuhalten sein: Zuletzt wechselten der portugiesische Mittelfeldrackerer Rúben Neves von Wolverhampton zu Ali-Hilal, der Serbe Sergej Milinković-Savić von Lazio Rom. Und dann sollte sogar Kylian Mbappé um rund 300 Millionen aus Paris weggelockt werden. Das wäre ein neuer Transferrekord, den derzeit noch immer Neymar mit 222 Millionen hält. Doch der Franzose hat schon erklärt, dass er nicht in Saudi-Arabien spielen und leben will - sehr zum Ärger seines Klubs Paris Saint-Germain, der mit ihm endlich mal etwas auf der Einnahmenseite stehen haben wollte. Indes hat sich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle für einen Wechsel entschieden: Der Meistertrainer wird in Zukunft Al-Ahli trainieren. Das ist der Beweis, dass die saudische Liga zur echten Konkurrenz für Europa wird, zumindest was die finanziellen Voraussetzungen betrifft - das große Geld werden aber sicher wieder nur die Top-Klubs und großen Ligen von dort überwiesen bekommen.

Aber auch Spieler aus Österreich sind international inzwischen begehrt, vor allem dank der klugen Transferpolitik (samt entsprechender finanzieller Potenz) von Red Bull Salzburg: Inzwischen hat sich der Klub zu einer wahren Transfermaschine entwickelt; Spieler aus aller Welt nutzen Salzburg, um von dort - oft mit einem Zwischenstopp beim Schwesterklub in Leipzig - in die großen Ligen zu wechseln. Kein Wunder, dass die teuersten Transfers aus Österreich durchgehend von Salzburg gewechselt wurden; angeführt wird die Liste von Dominik Szoboszlai, der einst nach Leipzig gewechselt war und inzwischen das Doppelte wert ist. Allerdings hat Sturm Graz zuletzt nicht nur sportlich, sondern auch bei den Transfers etwas aufgeholt: Der vor einem Jahr um rund 17 Millionen Euro von Graz nach Bergamo verkaufte dänische Stürmer Rasmus Höjlund soll in Zukunft für Manchester United spielen; Sturm darf sich einen Anteil an der Transfersumme von rund 70 Millionen Euro erhoffen. So können österreichische Klubs vom internationalen Transferkarussell profitieren; eine starke Liga, Erfolge in den europäischen Bewerben und der anhaltende Aufwärtstrend der Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick könnten das Interesse weiter steigern.

© Grafik: Waltl & Waltl , Fotos: Getty Images, Shutterstock

© Grafik: Waltl & Waltl, Fotos: Shutterstock

Der Wettbewerb wird schärfer

Doch woher kommt das ganze Geld für die Transferausgaben der Klubs? Zunächst liegt es am scharfen Wettbewerb zwischen den Klubs und zwischen den Ligen, dass sich das Transferkarussell immer schneller dreht: Nur Klubs, die in ihrer Liga einen Spitzenplatz belegen, dürfen mit Einnahmen aus den europäischen Bewerben Champions League, Europe League und Conference League rechnen. Dabei ist es vor allem die Champions League, die für volle Klubkassen sorgt. Um sich für diese zu qualifizieren, sind Vereine bereit, hohe - zum Teil übertrieben hohe - finanzielle Risiken einzugehen.

Das wiederum kommt den Spielerberatern bzw. -vermittlern zugute, die mit Provisionen an den Transferbeträgen beteiligt sind. Schon in Österreich wurden laut ÖFB innerhalb eines Jahres (März 2021 bis März 2022) mehr als 380 Spieler gehandelt, wofür die Klubs in Summe knapp fünf Millionen Euro an Vermittlerprovisionen zahlten. Weltweit wurden im Vorjahr rund 567 Millionen Euro an die Spielerberater bezahlt. Kein Wunder, dass es immer mehr solcher Vermittler gibt, deren Image allerdings nicht das beste ist. Es stecke aber jahrelange Arbeit dahinter, bis ein Transfer gelingt, betont der österreichische Spielerberater Max Hagmayr. Fast 4.200 solcher Beraterinnen und Berater - vom Ein-Personen-Unternehmen bis zu großen, weltweit tätigen Agenturen wie der Stellar Group oder You First - gibt es, und es werden beinahe täglich mehr. Ab Oktober wird deren Geschäft aber durch neue Regelungen des Weltfußballverbands FIFA schwieriger: Dann dürfen nur noch solche mit einer gültigen Lizenz offiziell tätig sein.

Weltmeisterschaften oder ähnliche Turniere sind üblicherweise eine gute Möglichkeit für Spieler, sich für größere Klubs interessant zu machen. So hat der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernández bei der WM in Katar auf sich aufmerksam gemacht: Nach dem WM-Titel wechselte er um mehr als 120 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea nach London - ein überraschend hoher Betrag für einen Fußballer, der vor der WM mit guten, aber keineswegs überragenden Leistungen aufgefallen war. Sein Marktwert war eher auf 50 Millionen geschätzt worden, aber der Einkäufer war wohl auch vom WM-Titel geblendet.

Frauen: Der Marktwert steigt langsam

Stichwort Weltmeisterschaft: Noch bis 20. August findet die WM der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Auch dort können sich die Spielerinnen ins Rampenlicht dribbeln, allerdings reichen weder deren Gehälter noch Transferbeträge an jene der männlichen Kollegen heran. "Auch in naher Zukunft werden die Transfersummen bei den Männer noch viel höher sein", sagt Viktoria Schnaderbeck, ehemalige Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft, die unter anderem für Arsenal London im Einsatz war. Heute betreut sie mit ihrer Agentur Pro-spective Sportlerinnen und Sportler während ihrer aktiven Karriere und danach. Der Trend gehe aber auch bei den Frauen zu immer höheren Ablösen. "Schon bald werden wir den ersten Transfer von einer Million Euro haben", meint Schnaderbeck. Solche Beträge würden aber ausschließlich für Spitzenspielerinnen und nur von den besten Klubs wie Lyon oder Wolfsburg möglich sein. Auch die Gehälter der Spielerinnen steigen, selbst wenn die Unterschiede zu den Männern noch immer hoch sind. "Aber es gibt mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite - das erhöhte das Interesse von Medien und Sponsoren." Im Klubfußball der Männer sind es nicht zuletzt politische Interessen (siehe Saudi-Arabien) und Mäzene (etwa der ehemalige Chelsea-Geldgeber Roman Abramowitsch) die für ein Hochlizitieren der Transfersummen gesorgt haben - ein Trend, der im Frauenfußball noch nicht erkennbar ist; hier sind es eher Nationalverbände, wie jener von Marokko, die in den Frauenfußball investieren.

Deadline Day - der Begriff für den letzten Tag der jeweiligen Transferperiode - ist inzwischen nicht nur für die Spielerberater zum Inbegriff des sich immer rascher drehenden Transferkarussells geworden. Spieler, Klubs, Berater, Journalisten, Anwälte und Fans verfolgen gebannt das Geschehen; der Handel mit Gerüchten ist zum einträglichen Geschäft geworden: Der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano gilt heute als wichtigste Informationsquelle, was potenzielle Transfers betrifft. In den vergangenen Jahren hat er sich ein Netzwerk in allen wichtigen und auch den weniger wichtigen Ligen aufgebaut; Romano weiß über so gut wie alle Transfergerüchte Bescheid, daher ist er als Kommentator in ganz Europa gefragt. Im Gegensatz zu anderen Tippgebern sind seine Informationen aber meistens zuverlässig. Das kommt nicht von ungefähr: Täglich verbringt Romano mehr als 17 Stunden am Smartphone oder am Laptop, um Gerüchte zu verfolgen. Bei vielen Fans werden es wohl nicht viel weniger sein.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 31+32/2023 erschienen.