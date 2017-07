Das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen wird am Donnerstag im Rahmen des Filmfestivals am Wiener Rathausplatz übertragen. Vor der großen Leinwand am Rathausplatz wird dafür eine tageslichttaugliche, 80 Quadratmeter große LED-Fläche aufgezogen, teilte Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) in einer Aussendung am Montag mit.

Das Public Viewing des Spiels von Österreichs Frauen-Nationalteam gegen Dänemark findet - wie das gesamte Filmfestival - bei freiem Eintritt statt. Die Übertragung startet bereits gegen 17.15 Uhr, der Anpfiff für das Spiel erfolgt um 18.00 Uhr. Ab 21.00 Uhr setzt das Filmfestival wie geplant mit Musik von Smetana und Dvorak fort.