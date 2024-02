Fußball: Europacup-TV-Rechte wandern von Puls 4 zu ServusTV

Der Privatsender Puls 4 tritt seine ab 2024/25 gültigen Fußball-Europacup-TV-Rechte an ServusTV ab. Wie die beiden Unternehmen am Mittwoch gemeinsam bekannt gaben, wandern zwei TV-Pakete, die Ende 2022 vom Puls 4 erworben wurden, zum Salzburger Medienhaus. Das betrifft die Highlights der Champions League (dienstags) sowie ein Livespiel pro Runde aus der Europa League oder Conference League (donnerstags) über einen Zeitraum von drei Saisonen.

"Die aktuellen Herausforderungen am österreichischen Medienmarkt machen derartige Manöver erforderlich, um auch in Zukunft budgetäre Spielräume für neuen, attraktiven Content zu schaffen", erklärte ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker. Er verwies darauf, dass der Spitzenfußball auch kostenfrei auf der Streamingplattform Joyn zu sehen sein wird. Bei ServusTV zeigte man sich erfreut über den Rechte-Transfer. "Damit bieten wir das umfassendste gebührenfreie TV- und Streaming-Angebot der UEFA-Clubbewerbe in Österreich", so David Morgenbesser vom Red Bull Media House.