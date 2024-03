Fußball-EM bei ServusTV und im ORF

Das mit ServusTV heuer erstmals in der österreichischen Fernsehgeschichte ein Privatsender Rechtehalter einer Fußball-Europameisterschaft ist, steht bereits seit längerem fest. Fixiert ist mittlerweile auch die Aufteilung der übertragenen Spiele zwischen ServusTV und ORF 1, wenn am 14. Juni der Anpfiff für die EM in Deutschland erfolgt. 31 der Spiele sind beim Salzburger Privatsender live zu verfolgen, 20 bei ORF 1.

ServusTV überträgt etwa das Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland, die beiden Halbfinalspiele am 9. und 10. Juli sowie das Endspiel am 14. Juli - sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft. ORF 1 indes zeigt 16 Spiele in der Gruppenphase und je zwei Begegnungen im Achtel- bzw. im Viertelfinale.