Fußball-Frauen-Nationalteam spielt heute bei der Europameisterschaft in den Niederlanden um den Einzug ins Finale. Gegner Dänemark hatte zuvor den Titelverteidiger Deutschland eliminiert, ein Testspiel vor der EM hatten die Österreicherinnen aber 4:2 gewonnen. Verfolgen Sie das Spielgeschehen hier ab 18:00 LIVE mit!

Die erste EM-Teilnahme der ÖFB-Auswahl könnte in Breda durchaus um ein weiteres historisches Kapitel reicher werden. Seit 1997 hat kein Debütant das Finale erreicht.

Aktueller Spielstand Österreich gegen Dänemark 0:0

Tore

0:0

Karten

Gelbe Karte für Maja Kildemoes (Minute 37)

Gelbe Karte für Katharina Schiechtl (Minute 57)





Die Ereignisse live im Überblick

19.27 Nächster Eckball für die Däninnen

19.26 Jensen wird durch Sofie Junge Pedersen ersetzt

19.24 Erneut Eckball für Österreich. Und wieder eine Torchance. Aber leider vergeben. Burger schießt einen Kopfball, der geht aber oben aufs Netz. Schade!

19.22 Prohaska und Jensen prallen zusammen. Die Dänin scheint am Knie verletzt zu sein.

19.22 Freistoß für Österreich. Eine Dänin windet sich verletzt am Boden. Es handelt sich um Jensen.

19.19 Corner für die Däninnen, der Ball geht ins Außennetz

19.16 Foul von Troelsgaard. Sie kommt aber mit einer Ermahnung davon

19.14 Gelbe Karte für Schiechtl

19.12 Nächster Corner, Zinsberger vereitelt die Chance der Däninnen

19.11 Sarah Puntigam ist wieder im Spiel. Den Däninnen bietet sich eine Riesenchance, Zinsberger reagiert aber glänzend und drängt den Ball in der 54. Minute hinaus

19.10 Thogersen kommt für Kildemoes aufs Feld

19.06 Abstoß Dänemark, keine Chance für Nina Burger, an den Ball zu kommen

19.04 Freistoß für Österreich nach einem Foul von Harder

19.03 Die zweite Spielhälfte angepfiffen

Zwischenbilanz: Die Österreicherinnen haben sich gut geschlagen. Die Däninnen sind ihnen aber sowohl beim Ballbesitz als auch bei der Schussgenauigkeit um einiges voraus. Insgesamt vier Eckbälle gab's für Österreich, nur einen für Dänemark. In den Freistößen führen die Österreicherinnen mit zwölf an der Zahl, wohingegen die Däninnen drei hatten. Die dänischen Spielerinnen haben zwölf Mal gefoult, die österreichischen drei Mal.

18.48 Halbzeit angepfiffen. Um 19.03 geht's weiter.

18.48 Eckball der Österreicherinnen. Kirchberger mit einem Kopfball, der Ball geht am Tor vorbei

18.46 Die erste Halbzeit wird um zwei Minuten verlängert

© APA/AFP/Tobias Schwarz

18.45 Nicole Billa wird vom Feld getragen

18.39 Das Spiel ist für Nicole Billa zu Ende. Sie ist am Knöchel verletzt. Nadine Prohaska wird für sie eingewechselt

18.37 Dänemark wieder in Angriff. Rüde Attacke von Kildemoes. Dafür bekommt sie die Gelbe Karte

18.33 Nächster Ballverlust für Österreich. Die Däninnen führen übrigens mit 67% beim Ballbesitz

18.32 Foul von Kirchberger, Freistoß für Dänemark, Nadim am Ball

© APA/Hans Punz

18.30 Freistoß für Österreich

18.26 Erstes Foul auf österreichischer Seite von Laura Feiersinger

18.24 Ballbesitz: Dänemark 60% - Österreich 40%

18.22 Eckball für Dänemark. Der Ball geht am Tor vorbei

18.21 Ballgewinn wieder für Däninnen

© APA/AFP/Tobias Schwarz

18.16 Freistoß nach Foul von Sanne Troelsgaard

18.13 Elfmeter für die Österreicherinnen, von Kildemoes verschuldet. Sarah Puntigam ist am Ball. Sie spielt den Ball aber weit übers Tor

18.09 Freistoß, getreten von Sarah Puntigam

18.08 Erster Corner Österreichs

18.07 Eckball Österreich

18.06 Die Österreicherinnen haben jetzt den Ball

18.04 Der erste gefährliche Schuss von Maja Kildemoes

18.00 Anstoß Österreichs

17.45 - In Kürze geht es los!

Die Spannung steigt, das Halbfinale geht in Kürze los. Das ÖFB-Team der Frauen sieht sich im heutigen Spiel gegen Dänemark nicht in der Favoritenrolle: "Wir haben einen super Lauf, sind aber die gleiche Mannschaft wie vorher und werden daher gleich an das Spiel herangehen."

Dass die Mannschaft für mehr als eine Überraschung bereit ist, hat sie bei der EM bereits bestens unter Beweis gestellt. Im Testduell gegen Dänemark am 6. Juli konnte das Team sogar 4:2 gewinnen.