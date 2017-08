Nach dem klaren Sieg von Red Bull Salzburg hat am Donnerstag auch die Austria die Gruppenphase der Fußball-Europa-League erreicht - allerdings nur mit großer Mühe. Die "Veilchen" verloren in St. Pölten im Play-off-Rückspiel gegen Osijek durch ein Tor von Gabrijel Boban (62.) mit 0:1, stehen aber dank des 2:1-Auswärtssieges vor einer Woche aufgrund der Auswärtstorregel zum zweiten Mal in Folge und zum insgesamt vierten Mal im Hauptbewerb.

Von Anfang an in Bedrängnis

Schon in der Anfangsphase kam die Austria in Bedrängnis. Osijek startete ambitioniert und wurde erstmals in der 5. Minute gefährlich, als Eros Grezda nach Fehler von Heiko Westermann in den Strafraum stürmte, dort aber eine Schwalbe produzierte.

Erst nach wackeligen Anfangsminuten brachte die Austria die Partie unter Kontrolle, kam jedoch zunächst nicht wirklich zwingend vor das gegnerische Tor. Harmlose Schüsse von Christoph Monschein (23.) und Raphael Holzhauser (34.) waren vorerst die einzige Ausbeute.

Gefährlicher Dropkick von Monschein

Erst in der 40. Minute wurde es für die Kroaten richtig brenzlig. Nach Vorarbeit von Christoph Martschinko und Holzhauser setzte Monschein einen Dropkick an die Latte. Vier Minuten später flog ein Weitschuss des später mit einer Knieverletzung ausgeschiedenen Tarkan Serbest am Tor vorbei, kurz vor der Pause köpfelte Mohammed Kadiri daneben.

Schon wenige Sekunden nach Wiederanpfiff vergab Osijek eine gute Gelegenheit auf die Führung, als Robert Mudrazija aus guter Position zentral auf Austria-Goalie Osman Hadzikic zielte. Danach schien die Austria die Partie wieder im Griff zu haben, auch wenn sie in der Offensive nicht viel mehr als einen von Osijek-Goalie Marko Malenica parierte Holzhauser-Freistoß zu bieten hatte (53.).

Zittern nach Treffer der Kroaten

In der 62. Minute aber fiel jener Treffer, der die Violetten bis zum Schluss zittern lassen sollte: Nach einem hohen Ball in den Sechzehner setzte sich Boban gegen David de Paula durch und schoss zum 1:0 für die Gäste ein. Der Torschütze hatte in der 79. Minute die große Chance auf seinen zweiten Treffer, köpfelte jedoch nach einem Corner aus wenigen Metern neben das Tor.

Im Finish versuchte es Osijek vergeblich mit der Brechstange, die Austria ließ bei Gegenstößen durch Thomas Salomon (81.) und Felipe Pires (82., 93.) Gelegenheiten auf den Ausgleich aus. So blieb es dabei, dass die Wiener auch im fünften Europacup-Heimspiel en suite ohne vollen Erfolg blieben. Die bevorstehenden Millionen-Einnahmen aus der Gruppenphase sollten dafür aber ein ausreichender Trost sein.