Österreichs Fußball-Star David Alaba hat sich im Spiel seines Clubs Bayern München gegen Borussia Dortmund eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und steht für das freundschaftliche Länderspiel am 14. November in Wien gegen Uruguay nicht zur Verfügung. An seiner Stelle wird Rapid-Kapitän Stefan Schwab ins Teamcamp nach Marbella reisen, teilte der ÖFB am Montag mit.

Der angeschlagene Andreas Ulmer unterzieht sich am Montagnachmittag einer Untersuchung. Danach wird der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) über seine Einsatzmöglichkeit informieren.