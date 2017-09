Verfolger Salzburg und Austria rückten an Leader Sturm heran

Die unmittelbaren Verfolger sind in der achten Runde der Fußball-Bundesliga näher an Tabellenführer Sturm Graz herangerückt. Während die Steirer am Samstag bei der Admira in letzter Minute 1:2 unterlegen waren, punktete Salzburg am Sonntag durch ein auch in der Nachspielzeit in Mattersburg erzieltes Tor zum 2:1 voll. Dem Meister fehlt noch ein Punkt auf Sturm, bei der Austria sind es vier Zähler.

Die Wiener fertigten am Sonntag zum Abschluss der Runde daheim Schlusslicht St. Pölten 5:1 ab, womit das Debüt von Trainer Oliver Lederer bei den Niederösterreichern kräftig danebenging. St. Pölten hält weiter bei einem Zähler, Mattersburg bei fünf, der Rest ist enteilt. Rapid ist nach einem ebenfalls im letzten Abdruck fixierten 2:2 bei Altach mit zehn Zählern Achter. Der WAC und LASK hatten sich am Samstag torlos getrennt.

In der neunten Runde treffen im Sonntag-Spiel die Verfolger Salzburg und Austria aufeinander, Sturm empfängt zum Abschluss des ersten Saison-Viertels am Samstag Altach. Ebenfalls am Samstag spielen Rapid gegen WAC, LASK gegen Mattersburg und St. Pölten im Niederösterreich-Derby gegen die unter Coach Ernst Baumeister erfolgreich gestartete Admira.