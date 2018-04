Tabellenführer Red Bull Salzburg muss noch auf seinen fünften Meistertitel in der Fußball-Bundesliga in Serie warten. Zwar gewann der Europa-League-Semifinalist am Sonntag zum Abschluss der 32. Runde bei Schlusslicht St. Pölten 2:0, Verfolger Sturm ist nach einem zuvor fixierten 4:2-Heimsieg gegen Rapid aber weiter elf Punkte zurück. Das ist in den vier ausstehenden Runden theoretisch aufzuholen.

Durch Rapids Niederlage ist der LASK zwei Zähler vor den Hütteldorfern und sechs Punkte hinter Sturm neuer Dritter. Die Linzer hatten am Samstag bei Altach 2:0 gewonnen. Die fünftplatzierte Admira hatte sich daheim gegen den WAC 4:2 durchgesetzt. Das nun sechstplatzierte Mattersburg hatte bei Austria Wien 3:2 gewonnen und rangiert weiter sieben Punkte hinter einem Europacup-Platz. Im Schlager der 33. Runde empfängt Salzburg am nächsten Sonntag Sturm Graz.