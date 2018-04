Der Erfolgslauf von Red Bull Salzburg in der Europa League bedingt auch Änderungen im nationalen Fußball-Programm. Sollte Salzburg am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) im Halbfinale des ÖFB-Cups in Mattersburg gewinnen, würde das Finale in Klagenfurt von 1. Mai auf 9. Mai verschoben werden, weil das Halbfinale der Europa League für 26. April und 3. Mai angesetzt ist.

Im Fall des Finaleinzugs im nationalen Cup würde in der heimischen Bundesliga die Partie der 32. Runde zwischen SKN St. Pölten und Salzburg am Sonntag, 29. April, stattfinden, weil zwischen zwei Bewerbspielen zwei spielfreie Tage liegen müssen. Dann würde der Schlager zwischen Sturm Graz und Rapid Wien an diesem Tag um 16.30 Uhr angepfiffen werden, St. Pölten - Salzburg würde um 19.00 Uhr folgen.

Sollten die Roten Bullen in Mattersburg scheitern, würde das Cupfinale wie geplant am 1. Mai (Dienstag) ausgetragen werden. In diesem Fall müsste die Bundesliga-Begegnung zwischen Sturm und Rapid, die am Mittwoch auch im Cup aufeinandertreffen, am 28. April (Samstag, 16.00) stattfinden.