Das Frauen-Fußball-Nationalteam ist in der Gunst der Österreicher mittlerweile obenauf. Die erste Auszeichnung als "Mannschaft des Jahres" soll aber noch lange nicht alles gewesen sein. Dominik Thalhammer sieht im Frauenfußball in Österreich noch großes Potenzial. "Ich glaube, Frauenfußball ist ein schlafender Riese", erklärte der ÖFB-Frauenteamchef nach der Preisverleihung am Donnerstag in Wien.

Vor vielen Jahren, etwa vor der Eröffnung des Nationalen Zentrums für Frauenfußball in St. Pölten, wäre es laut Thalhammer noch "unvorstellbar" gewesen, dass seine Mannschaft bei der Sportlerwahl zur Nummer eins gekürt werde. "Es sollte eine unglaubliche Motivation für uns sein, hier weiterzumachen", betonte der ÖFB-Trainer. "Für alle Zuständigen im Frauenfußball in Österreich gilt es, hier weitere Aktionen und Interventionen zu setzen."

Die EM-Premiere seiner Mannschaft habe das enorme Potenzial gezeigt. "Das hat man im Sommer gemerkt, was hier für ein Hype entstanden ist", erklärte Thalhammer. Die ÖFB-Auswahl erreichte in den Niederlanden mit nur einem Gegentreffer das Halbfinale. Nun haben die Österreicherinnen auch die erste WM-Teilnahme im Visier. Die Qualifikation wird am 23. November in der Südstadt gegen Israel und fünf Tage später auf Mallorca gegen Spanien fortgesetzt.