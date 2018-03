Hierländer rückt für verletzten Sabitzer in ÖFB-Team nach

Stefan Hierländer von Sturm Graz ist für den verletzten Marcel Sabitzer in den Kader von Österreichs Fußballnationalteam für die Länderspiele am 23. März gegen Slowenien und am 27. März in Luxemburg einberufen worden. Das gab der ÖFB am Montag bekannt. Der 27-jährige Mittelfeldmann Hierländer hat bisher noch kein Spiel für die A-Auswahl am Konto.

Sabitzer erlitt am Sonntagabend beim 2:1-Heimsieg seines Clubs RB Leipzig über Bayern München einen Bänderriss im rechten äußeren Sprunggelenk.