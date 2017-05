Red Bull Salzburg wird am kommenden Sonntagabend unmittelbar nach dem abschließenden Heimspiel (ab 16.30 Uhr) gegen Altach als Meister geehrt. Präsident Hans Rinner sowie die Vorstände Christian Ebenbauer und Reinhard Herovits werden für die Fußball-Bundesliga die Ehrungen vornehmen. Salzburg wird dabei als erst zweiter heimischer Club zum vierten Mal in Serie den Meisterteller erhalten.

Daneben bekommen Alexander Walke, Andreas Ulmer, Valon Berisha & Co. auch Medaillen. Die Meisterfeier der Salzburger beginnt dann um 19.00 Uhr direkt vor dem Schloss Kleßheim beim Casino Salzburg. Ehe die Fans die Mannschaft und das Betreuerteam auf dem Balkon des Schlosses nochmals präsentiert bekommen, gibt es noch ein Vorprogramm mit Julian le Play, DJ Felice sowie dem Red Bull Skydive Team, das mit Wingsuits abspringt. Den Abschluss bildet dann noch ein großes (Meister)Feuerwerk, kündigte der Club am Montag in einer Aussendung an.

Zusätzlich zur Meisterfeier soll das letzte Saison-Heimspiel auch für die Kinder ein besonderes Highlight darstellen. Beim traditionellen Kindertag haben alle unter 14 Jahren beim Altach-Spiel freien Eintritt. Zudem erwartet die jüngsten Fans ab 13.30 Uhr rund um die Arena in Wals-Siezenheim ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem mit einem Erlebnisstand vom Zoo Salzburg.