Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Trauzeuge an der Hochzeit von Fußballstar Arda Turan teilgenommen. Erdogan und seine Frau Emine waren am Sonntag Ehrengäste bei der Heirat von Turan und seiner Partnerin, wie die Zeitung "Hürriyet" berichtete. Turan, der derzeit vom FC Barcelona an den Istanbuler Club Basaksehir ausgeliehen ist, ist ein entschiedener Unterstützer Erdogans.

Nach dem Putschversuch im Sommer 2016 beteiligte sich Turan an Kundgebungen für den Staatschef. Der Mittelfeldspieler befürwortet auch den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien und feierte kürzlich ein Tor mit einem militärischen Gruß. Eine größere Hochzeitsfeier lehnte er nach eigenen Angaben ab, weil sich die Türkei "im Krieg" befinde. Basaksehir pflegt gute Verbindungen zu Erdogan.