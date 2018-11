Didier Drogba bestätigte endgültiges Karriereende

Stürmerstar Didier Drogba hängt seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Der 40-Jährige von der Elfenbeinküste bestätigte das Ende seiner Profikarriere in der Nacht auf Donnerstag auf Twitter. Drogba spielte zuletzt in der zweithöchsten US-Liga für Phoenix Rising, seinen Rücktritt hatte er bereits im März angekündigt.

Für die Elfenbeinküste bestritt Drogba 104 Länderspiele, mit Chelsea gewann er 2012 die Champions League. Für die Londoner erzielte er in 381 Spielen 164 Tore. Darüber hinaus war der bullige Angreifer, der zweimal als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde, unter anderem bei Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul engagiert.