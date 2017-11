Der spanische Fußball-Welt- und -Europameister David Silva hat seinen Vertrag mit Manchester City vorzeitig bis 2020 verlängert. Dies gab der klare Leader der Premier League am Donnerstag bekannt. Der 31-Jährige trägt seit 2010 das Trikot der "Citizens" und erzielte in 324 Pflichtspielen 52 Tore. Der Offensiv-Mittelspieler hat u.a. zwei englische Meistertitel (2012, 2014) gewonnen.

"Ich bin sehr glücklich, meine Zukunft bei City fixiert zu haben", freute sich Silva. "Ich bin unglaublich stolz, was ich mit City in diesen siebeneinhalb Saisonen erreicht habe." Silva glaubt, dass Manchester City sehr gut aufgestellt sei, um in dieser und den kommenden Saisonen weitere Trophäen abzuliefern.

Sportdirektor Txiki Begiristain war erfreut über die Verlängerung. "David war nicht maßgeblich an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren beteiligt, er ist immer noch einer unserer Schlüsselspieler", erklärte der ehemlige Barca-Profi.