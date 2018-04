Im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League muss de FC Bayern gegen den FC Sevilla auf Stürmer David Alaba verzichten.

Der FC Bayern München bestreitet das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla (ab 20.45 Uhr/live ZDF und Sky) ohne Österreichs Fußball-Star David Alaba. Der Linksverteidiger laboriert laut Bayern-Angaben an einem gereizten Nerv im Rücken und werde deshalb geschont. Anstelle des 25-Jährigen läuft bei der Partie am Dienstagabend Juan Bernat auf.