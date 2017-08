Fußball: Austria mühte sich ins Europa-League-Play-off

Austria Wien hat den Einzug in das Europa-League-Play-off am Mittwoch gegen AEL Limassol auf Zypern fixiert. Die Wiener erreichten in einer hitzigen Partie, die sogar am Rande des Abbruchs stand, einen 2:1(1:0)-Sieg. Raphael Holzhauser brachte die Wiener per Foulelfmeter in Führung, Aldair besorgte in der 60. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Felipe Pires machte alles klar (90.).

Nach der falschen Elfmeterentscheidung - der kasachische Schiedsrichter Artjom Kuchin verortete ein Foul an Felipe Pires innerhalb des Strafraums - war die Partie wegen tumultartigen Szenen für eine Viertelstunde unterbrochen. Den Gegner für die entscheidende Play-off-Runde erfahren die Wiener bei der Auslosung in Nyon am Freitag (13.00 Uhr).