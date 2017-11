1. FC Köln: Stöger schloss Rücktritt aus

Peter Stöger schloss trotz der miserablen Saisonbilanz einen Rücktritt als Trainer des 1. FC Köln aus. "Da könnt ihr mich jede Woche fragen. Da könnt ihr auch denken, dass ich nicht ganz dicht bin", sagte der Trainer nach der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC

Köln ist nach 13 Runden noch sieglos und abgeschlagenes Schlusslicht, entsprechend frustriert sind die Spieler. "Irgendwann bist du vom Kopf her am Arsch. Wenn du so viele Schläge in die Fresse kriegst, zermürbt dich das irgendwann. Das macht dich kaputt", sagte Kapitän Matthias Lehmann.