Fury und Usyk boxen um alleinige WM-Krone am 17. Februar

Der langersehnte WM-Titelkampf der Superlative im Schwergewichtsboxen zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk geht am 17. Februar in Saudi-Arabien über die Bühne. Das wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London in Anwesenheit der beiden Superstars bekanntgegeben. Der Vereinigungskampf um die Weltmeistergürtel wird in Riad stattfinden. Der Brite Fury ist WBC-Weltmeister, der Ukrainer Usyk hält die Gürtel der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO.

Beide sind ungeschlagen, der 35-jährige Fury hält bei 34 Siegen und einem Remis, sein um ein Jahr älterer Kontrahent hat alle seine 21 Kämpfe gewonnen. "Die ganze Welt des Boxens wartet auf diesen Kampf seit so vielen Jahren", meinte Promoter Frank Warren in der britischen Hauptstadt. Der Sieger wird der erste unangefochtene Champion im Schwergewicht seit Lennox Lewis 1999/2000 sein.

Die beiden Boxprofis boten in London schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Show im kommenden Jahr. "Du kannst gerne mit dem zukünftigen unumstrittenen Schwergewichts-Champion in den Ring steigen - also mit mir", tönte Fury. "Du weißt, was auf dich zukommt, du wirst in Stücke gehauen. Du kämpfst gegen den besten britischen Schwergewichtler, den es je gegeben hat." Er sei fest entschlossen, "mein Vermächtnis als Kämpfer Nummer eins dieser Ära zu zementieren".

Usyk konterte, er höre nicht auf das, was Fury sage. "Ich werde im Ring Taten sprechen lassen. Wenn der Herr mir Tyson in die Hände gibt, werde ich meinen Job machen", so der Ukrainer. Später erklärte er, dass er den Kampf als Chance sehe, all denen etwas zurückzugeben, die ihn unterstützt haben. "Es ist eine große Chance, für meine Familie, mein Land und die Menschen, die jetzt mein Land verteidigen", sagte Usyk.

Die Verträge für den Megakampf wurden bereits im September für einen Kampf am 23. Dezember unterzeichnet, der jedoch nie bestätigt wurde und nach Furys Beinahe-Niederlage gegen den ehemaligen UFC-Champion Francis Ngannou in einem Nicht-Titelkampf in Saudi-Arabien am 28. Oktober verschoben wurde.