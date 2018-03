Dieser Riegel ist kaum Arbeit und gibt einiges her. Super saftig und echt schokoladig, so wie man es sich wünscht. Wie der Bounty-Riegel Zuhause gelingt, sehen Sie im Video.

Zutaten:

2 EL Zucker

60g Butter

200ml Schlagobers

200g Kokosraspel

300g Schokolade (Vollmilch) geschmolzen

Zubereitung:

1. Zucker, Butter und Sahne vermengen und so lange erhitzen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Anschließend die Kokosraspel zugeben und verrühren. Die Masse auf einer Platte ca. 2 cm dick streichen und erkalten lassen.



2. Anschließend mit einem Messer in ca. 2 cm breite Streifen und in ca. 6 cm lange Streifen schneiden. Für ca. 2 Std. in den Kühlschrank stellen.

3. Die Vollmilchschokolade im Wasserbad schmelzen und abschließend über die Riegel gießen.

