Fünfjähriger nach Badeunfall im Waldviertel im künstlichen Tiefschlaf

Nach einem Badeunfall in Raabs (Bezirk Waidhofen/Thaya) ist am Donnerstag ein Fünfjähriger reanimiert worden. Der Bub wurde ins Wiener SMZ Ost geflogen, bestätigte die Polizei einen "Heute"-Onlinebericht. Der Zustand des Kindes sei kritisch, aber stabil, teilte KAV-Sprecher Christoph Mierau am Freitag auf Anfrage mit. Der Fünfjährige befinde sich im künstlichen Tiefschlaf auf der Intensivstation.

Erhebungen zum Unfallhergang waren am Freitag im Laufen. Die Mutter des Fünfjährigen ging nach Polizeiangaben kurz vor Beginn des Schwimmkurses im Hallenbad auf die Toilette. Als sie zurückkam, trieb das Kind im Relax-Becken. Die Mutter zog laut "Heute" ihren Sohn selbst aus dem Wasser.

Zwei Badegäste kamen nach Polizeiangaben zu Hilfe und begannen mit der Reanimation, bis der Gemeindearzt und die Rettung übernahmen. Der Notarzthubschrauber flog den Fünfjährigen ins Wiener Donauspital, wo er stationär aufgenommen wurde.