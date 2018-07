Fünf Tote bei Absturz eines Militärhubschraubers in Südkorea

Beim Absturz eines Militärhubschraubers in Südkorea sind fünf Soldaten an Bord ums Leben gekommen. Einer der sechs Insassen sei verletzt worden, als der Marine-Helikopter kurz nach dem Start von einem Militärflughafen in Pohang an der Südostküste niedergegangen sei, berichteten südkoreanische Sender am Dienstag.

Der Hubschrauber sollte den Berichten zufolge nach Reparaturarbeiten getestet werden. Beim Aufprall sei der Hubschrauber explodiert. Die genaue Absturzursache war zunächst unklar. Es handelte es sich nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap um die Marine-Version eines Hubschraubers des Typs KUH-1 Surion, der vom einheimischen Unternehmen Korea Aerospace Industries entwickelt wurde.