Die künftige NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird als Landesparteichefin der Volkspartei NÖ fünf Stellvertreter haben. Diese Entscheidung hat der ÖVP-Landesvorstand am Donnerstag ebenfalls einstimmig getroffen. Es handelt sich um drei Frauen und zwei Männer. Sie werden sich wie Mikl-Leitner beim Landesparteitag am 25. März in St. Pölten der Wahl stellen.

Als Landesparteiobfrau-Stellvertreter nominiert sind - "in alphabetischer Reihenfolge", wie Mikl-Leitner betonte: Seniorenbund-Landesobmann-Stv. Magdalena Eichinger, Wirtschaftskammer-Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl, die stellvertretende Landesleiterin von "Wir Niederösterreicherinnen", Andrea Kö, Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner sowie JVP-Bezirksobmann-Stv. Vbgm. Michael Wurmetzberger.