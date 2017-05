Fünf Feuerwehren bei Brand im Mittelburgenland im Einsatz

Ein Blitzschlag hat vermutlich einen Brand im Bezirk Oberpullendorf in der Nacht auf Dienstag ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, war gegen 1.30 Uhr ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude in Deutschkreutz ausgebrochen. Fünf Feuerwehren standen rund drei Stunden lang im Löscheinsatz.

Der 39-jährige Besitzer hatte die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Bei deren Eintreffen stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Verschiedene landwirtschaftliche Maschinen sowie ein Traktor konnten unter Einsatz von schwerem Atemschutz in Sicherheit gebracht werden. Laut Einsatzleiter Jürgen Glöckl waren 85 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. Am Dachstuhl sei Totalschaden entstanden.

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland mitteilte, konnte gegen 4.30 Uhr "Brand aus" gegeben werden. Die Schadenssumme stehe noch nicht fest. Die Ursache werde von einem Brandermittler erhoben.

Ebenfalls im Bezirk Oberpullendorf war es am Montagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Eine 39-jährige Frau war auf der Bundesstraße B50 in Piringsdorf unterwegs gewesen, als sie Rauchentwicklung im vorderen Bereich ihres Wagens bemerkte. Obwohl ihr mehrere Personen zu Hilfe eilten, konnte erst die Feuerwehr Piringsdorf die Flammen löschen. Das Fahrzeug stand bei deren Eintreffen jedoch bereits in Vollbrand. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.