Führende Teile der russischen Armee enorm geschwächt

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sind führende Einheiten der russischen Armee durch den Krieg in der Ukraine enorm geschwächt. Insbesondere in der Anfangsphase des Krieges habe es schwere Verluste gegeben, von denen sich die Truppen nicht erholt hätten, heißt es in einem Bericht. Betroffen sei etwa die Erste Gardepanzerarmee. Teile dieser prestigeträchtigen Einheit hätten sich in der vergangenen Woche aus der Region Charkiw zurückgezogen.

Im Fall eines Krieges gegen die NATO sei vorgesehen, dass die Erste Gardepanzerarmee eine führende Rolle übernehme. Durch die Verluste sei die konventionelle Kampfstärke Russlands gegen die NATO jedoch deutlich geschwächt. Es werde Jahre dauern, um diese wieder aufzubauen, schreibt das britische Verteidigungsministerium.

US-Außenminister Antony Blinken hatte in der Nacht von "bedeutenden Fortschritte" der ukrainischen Gegenoffensive vor allem im Nordosten des Landes gesprochen. Diese diese Fortschritte seien vor allem "ein Ergebnis des außerordentlichen Mutes und der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes". Es sei aber zu früh, um ein genaues Ergebnis der Gegenoffensive vorherzusehen.

Russland verfüge weiterhin über "beträchtliche Kräfte" in der Ukraine sowie Ausrüstung, Waffen und Munition, sagte Blinken. Russland setze diese nicht nur gegen ukrainische Streitkräfte, sondern auch gegen Zivilisten und zivile Infrastruktur ein.

Unterdessen ist in der Stadt Charkiw und in der ganzen Region Charkiw der Strom ausgefallen. "Die Notstromleitung, die die Versorgung der Siedlungen mit Strom sicherstellt, ist ausgefallen. Jetzt werden alle Anstrengungen unternommen, um das Problem zu beheben", schrieb Kyrylo Timoschenko, stellvertretender Leiter des ukrainischen Präsidialamts. Nach seinen Worten ist dies eine Folge der heimtückischen Angriffe Russlands.