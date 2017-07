Ronaldo bleibt in Madrid

Medienberichten zufolge soll Real-Star Ronaldo in Madrid bleiben. Zuvor war über einen möglichen Wechsel des Europameisters spekuliert worden.

Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo bleibt nach Informationen der spanischen Zeitung "Marca" auch in der kommenden Saison beim amtierenden Sieger der Champions League. "Dass wir mit Real in der abgelaufenen Saison die wichtigsten Trophäen gewonnen haben, war genial. Das zu wiederholen wäre schön", sagte der Weltfußballer während der Asienreise der "Königlichen" in Shanghai.



In den vergangenen Monaten ist über einen möglichen Wechsel des Europameisters spekuliert worden, nachdem die Eröffnung eines Steuerverfahrens publik geworden war. Die spanische Justiz ermittelt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro gegen den 32-Jährigen.

Zunächst will sich Ronaldo aber auf das Sportliche konzentrieren, auch mit dem Nationalteam hofft der Superstar auf eine Fortsetzung des Erfolgslaufes. "Wir müssen uns erst (für die WM 2018, Anm.) qualifizieren, aber ich hoffe, dass Portugal diese unglaubliche Trophäe gewinnen kann", betonte der Torjäger.