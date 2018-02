Personalwechsel bei der Austria: Thomas Letsch folgt auf Thorsten Fink - der Deutsche kommt vorerst als Interimstrainer.

Der neue Trainer der Wiener Austria heißt Thomas Letsch. Der Deutsche übernimmt den Posten interimistisch bis Saisonende, gab der aktuelle Tabellensiebente der Fußball-Bundesliga am Dienstag in der Früh bekannt. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge seines Landsmannes Thorsten Fink an, den die Austria am Sonntag von ihren Aufgaben entbunden hatte.

Letsch war im Dezember 2015 auch bereits als Interimscoach bei Red Bull Salzburg tätig. Danach betreute der frühere Liefering-Trainer im vergangenen Sommer bis August auch kurz den deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue. Letsch wird sein erstes Austria-Training bereits am Dienstagvormittag (10.00 Uhr) leiten. Danach wird der neue Interimscoach im Trainingszentrum in Steinbrunn offiziell präsentiert.

Die Austria-Trainer seit 1990

28. März 1990 - 9. Juni 1992: Herbert Prohaska

1992/93: Hermann Stessl

1993/94: Josef Hickersberger

1994/95: Egon Coordes (GER)

1995/96: Horst Hrubesch (GER)

Juni 1996 - April 1997: Walter Skocik

26. April 1997 - 9. April 1998: Wolfgang Frank (GER)

9. April 1998 - 17. Mai 1998: Robert Sara (4 Spiele)

17. Mai 1998 - 2. April 1999: Zdenko Verdenik (SLO)

2. April 1999 - 30. Mai 1999: Friedl Koncilia (Sportdirektor)

30. Mai 1999 - 3. Mai 2000: Herbert Prohaska

4. Mai 2000 - 31. Mai 2000: Ernst Baumeister

1. Juni 2000 - 12. März 2001: Heinz Hochhauser

12. März 2001 - 12. August 2001: Arie Haan (NED)

12. August 2001 - 21. Dezember 2001: Walter Hörmann/Toni Pfeffer

22. Dezember 2001 - Mai 2002: Dietmar Constantini

2. Juni 2002 - 4. Oktober 2002: Walter Schachner

4. Oktober 2002 - 2. Juni 2003: Christoph Daum (GER)

4. Juni 2003 - 24. März 2004: Joachim Löw (GER)

24. März 2004 - 6. Mai 2005: Günter Kronsteiner (Sportmanager,

ab 30. März mit Lars Söndergaard/DEN als "Spartentrainer")

6. Mai 2005 - 23. Oktober 2006: Peter Stöger/Frenkie Schinkels

(Stöger ab 11. Dezember 2005 ausschließlich Sportdirektor)

23. Oktober 2006 - 19. März 2008: Georg Zellhofer

20. März - Saisonende 2007/08: Dietmar Constantini

21. Mai 2008 - 21. Dezember 2011: Karl Daxbacher

9. Jänner 2012 - 31. Mai 2012: Ivica Vastic

1. Juni 2012 - 12. Juni 2013: Peter Stöger

17. Juni 2013 - 16. Februar 2014: Nenad Bjelica (CRO)

16. Februar - 12. Mai 2014: Herbert Gager

27. Mai 2014 - 22. März 2015: Gerald Baumgartner

22. März 2015 - Saisonende 2014/15: Andreas Ogris (interimistisch)

28. Mai 2015 - 25. Februar 2018: Thorsten Fink (GER)

ab 27. Februar 2018 (vorerst bis Saisonende): Thomas Letsch (GER)