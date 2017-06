Mit dieser Videoanleitung sollte dem Gelingen dieses leckeren Gerichts nichts im Wege stehen.

Zutaten:

Für 2 Portionen

2 Rettich, runde weiße Rettiche, fein gestiftelt,

1Tomate(n)

100 g Fisch (Edle Matjes Filets Aalrauch wenn möglich)

¼ Salatgurke(n) mit Schale für die Optik

1 TL Sauerrahm

1 Prise Zucker

1 TL Senf (Dijonsenf)

1 TL Meerrettich

¼ Knoblauchzehe(n)

1 Chilischote(n), rot oder Piri-Piri, fein gehackt

Salz und Pfeffer

Kümmelpulver

Dill, gehackt

Schnittlauch

Petersilie, gehackt



Zubereitung:

1. Matjes in feine Streifen schneiden, diese eventuell in Würfel schneiden.

Rettich schälen, in Scheiben schneiden und auch in schmale Streifen schneiden.

Tomate und Gurke fein würfeln.



2. Den Sauerrahm mit allen Gewürzen außer den Kräutern aufschlagen!

Behutsam mit den vorbereiteten Zutaten mischen und mit den Kräutern überstreut servieren!



Bei Bedarf nachwürzen.



