Die Tage werden länger, sonniger, wärmer - und wir kommen einfach nicht mehr aus dem Gähnen raus, fühlen uns ausgelaugt, schlapp und lustlos. Klarer Fall: Die Frühjahrsmüdigkeit hat zugeschlagen. Wir verraten Ihnen, wie Sie dem großen Gähnen ein rasches Ende bereiten und topfit in die schönste Zeit des Jahres starten.

1. Vitamin-Kick

Was wir jetzt brauchen, sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente en masse! Mit anderen Worten: Obst und Gemüse sind ein Muss auf dem Speiseplan! Eine wahre Wunderwaffe gegen die Frühjahrsmüdigkeit ist Vitamin E. Regelrechte Vitamin-E-Bomben sind Blattgemüse, Nüsse, Samen und Eigelb.

2. Leichte Kost

Apropos Essen: Nehmen Sie mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich. So wird Ihr Körper gleichmäßig mit Energie versorgt. Setzen Sie außerdem auf leicht verdauliche Kost und verzichten Sie auf fette und deftige Speisen. Die belasten den Organismus und machen müde.

3. Naschen erlaubt

Dafür dürfen Sie nicht nur, Sie sollen jetzt sogar Schokolade - vorzugsweise dunkle - naschen. Die kurbelt nämlich die Produktion von Serotonin, dem Gute-Laune-Hormon, an. Ein zu niedriger Serotoninspiegel ist dagegen eine der Hauptursachen für die Frühjahrsmüdigkeit. Jene, die nicht so sehr auf Schokolade fliegen, können auch Bananen naschen.

4. Rosmarintee

Wie wär's mit einer Tasse Rosmarintee? Den können Sie auch ganz einfach selbst brühen. Dafür einen Teelöffel getrocknete Rosmarinnadeln mit einem Viertel Liter kochendem Wasser aufgießen, 15 Minuten ziehen lassen, dann abseihen. Der Tee belebt und macht munter.

5. Sonne tanken

Tanken Sie so viel Sonne wie möglich! Je mehr Licht, desto weniger Melatonin produziert nämlich unser Körper. Dieses Hormon sorgt nachts für einen guten Schlaf. Haben wir allerdings zu viel davon im Blut, fühlen wir uns auch tagsüber müde und schlaff.

6. Schlafrhythmus

Unser Schlafbedürfnis ist zu keiner Jahreszeit so groß wie jetzt. Es kommt aber nicht nur drauf an, wie lange, sondern auch wann wir schlafen. Unser Tipp: Passen Sie Ihren Schlafrhythmus an die Sonne an. Gehen Sie früh zu Bett und stehen Sie dementsprechend früher auf. Dann wird auch die Müdigkeit bald passé sein.

7. No Gos

Auch wenn es Sie gerade jetzt besonders danach dürstet: Lassen Sie die Finger von Kaffee und schwarzem Tee. (Alkohol steht sowieso auf der ewigen Tabuliste). Die vermeintlichen Muntermacher pushen Sie zwar für kurze Zeit, danach geht's aber erst recht wieder bergab.