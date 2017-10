Front National suspendiert Senatorin nach Nazi-Vergleich

Die rechtspopulistische Partei Front National (FN) in Frankreich hat eine Senatorin wegen eines Vergleichs von Flüchtlingen mit den deutschen NS-Besatzern suspendiert. Die Partei erklärte am Mittwoch in Paris, Claudine Kauffmann werde ihr Amt bis zu einer abschließenden Klärung der Sache nicht ausüben.

Kauffmann hatte im Mai auf ihrer Facebook-Seite zwei Fotos veröffentlicht. Auf dem einen waren Flüchtlinge in Paris zu sehen. Auf dem anderen die Titelseite eines Buches über Frankreich unter deutscher Besatzung, mit einem Foto von Adolf Hitler vor dem Eiffelturm. Darunter schrieb sie: "Wenn das linke Foto (das der Flüchtlinge) nicht eine Besatzung zeigt, was dann!!!" Zuvor hatte sie Flüchtlinge auf Facebook als "Gesindel" bezeichnet.

Front-National-Kommunikationsdirektor David Rachline nannte dies "inakzeptabel". "Wir erwarten Erklärungen und eine Klarstellung", betonte er. Kauffmann war erst kürzlich an der Stelle Rachlines für den südfranzösischen Wahlkreis Var in den Senat eingezogen.