Zuletzt machte Sänger Tom Neuwirth mit dem angekündigten Tod von Conchita Wurst auf sich aufmerksam. Nur um dann mit einer Auflösung in Latex zu beschwichtigen, dass die Kunstfigur um ein zweites Ich ergänzt wird. Im Urlaub zeigt er jetzt plötzlich seine private Seite.

Von einer Transformation zur nächsten - mal in Latex, mal mit Highheels im sexy Netzbody. So präsentiert sich Tom Neuwirth auf seinem Instagram-Account gern. Über sein Privatleben indes hält er sich bedeckt.

Unbeschwert und ganz nah

Doch auch ein Vollprofi hat Gefühle und will sie offenbar manchmal auch öffentlich zeigen. Und genau das hat der ESC-Gewinner jetzt gemacht. Er postete ein Bild in seinen Instagram-Storys, welches die Spekulation zulässt, er könnte frisch verliebt sein.

© screenshot/Instagram Was läuft da zwischen Courtney Act und Conchita Wurst?

Dazu schrieb er nämlich auch "I love you". Auf dem Foto ist er eng umschlungen mit dem australischen Popsänger und Travestie-Künstler Courtney Act alias Shane Gilberto Jenek (37) zu sehen.

Auch Jenek teilte das intime Foto auf Instagram. Ob das jetzt schon ein Liebes-Outing war oder doch nur Freundschaft ist offen. Ungewöhnlich wäre es alle Mal für Conchita. Bisher hielt sie ihr Privatleben immer strikt geheim.



Wer ist Courtney Act?

Act ist im englischsprachigen Raum kein Unbekannter. Seinb Lebenslauf weist auch einige Parallelen zu jenem von Conchita auf. Act erlangte, ebenso wie Conchita erste Berühmtheit durch eine Castingshow. Im Jahr 2003 gewann sie Act die erste Staffel von "Australian Idol".

Ein wahres Power-Duo

2013 nahm sie als eine von 14 Dragqueens in der beliebten Show "RuPaul's Drag Race" teil. 2018 nahm Courtney Act an der 21. Staffel der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother" teil und gewann! Der Sänger ist so wie auch Conchita an die öffentliche Aufmerksamkeit und den Medienrummel gewöhnt.