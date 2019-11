Die "Friends" kehren zurück

Die Gerüchte gab es schon lange, nun soll es fix sein: „Friends“ kommt zurück auf die Bildschirme. Und zwar nicht die alten Folgen, die man bereits in- und auswendig kennt, sondern eine Reunion. Mit dabei: Alle Stars!

Es war die Erfolgsserie der Nullerjahre: Die Story um die sechs Freunde, die „Friends“ in New York. Vor 25 Jahren wurde die Serie gestartet, nach zehn Staffeln ging sie ins Finale. Nun soll es, wie oftmals bereits gemunkelt, zurückkehren und zwar in einem Reunion-Special, wie das Branchenmagazin „Hollywood Reporter“ berichtet.

Auch interessant: Kennen Sie schon diese neun Fakten der "Friends"?

Alle Hauptdarsteller an Bord

Mit dabei sein sollen auch alle sechs Hauptdarsteller: Jennifer Aniston als Rachel Green, David Schwimmer als Ross Geller, Courtney Cox als Monica Geller, Matt LeBlanc als Joey Tribbiani, Matthew Perry als Chandler Bing und Lisa Kudrow als Phoebe Buffet. Auch die Serienschöpfer David Crane und Marta Kaufmann sollen sich in Verhandlungen mit dem US-Sender HBO befinden.

Dazu interessant: Jennifer Aniston und ihre Männer

Anzeichen

Auch wenn es offiziell von HBO noch nicht bestätigt ist, so gibt es doch immer mehr Anzeichen, die auf den erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen hinweisen: Die Serie wechselt Ende des Jahres von Netflix zu HBO und auch Jennifer Aniston plauderte jüngst bei Ellen DeGeneres aus, dass sie und ihre Freunde von einst „an etwa arbeiten“ würden. Dazu passt auch, dass Aniston vor kurzem auf Instagram einstieg – und das mit einem Reunions-Bild der „Friends“.