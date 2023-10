Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hofft auf ein Friedensabkommen mit Aserbaidschan in den kommenden Monaten. Dies solle auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit sich bringen, sagte Paschinjan am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

"Wir hoffen, in den kommenden Monaten einen Friedensvertrag mit Aserbaidschan und ein Abkommen über die Aufnahme von Beziehungen zu unterzeichnen", erklärte Paschinjan in Anwesenheit seines aserbaidschanischen Amtskollegen Ali Asadov.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken hatten jahrzehntelang über die überwiegend von Armeniern bewohnte, völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan gehörende Region Berg-Karabach gestritten und in Kriegen gekämpft. Aserbaidschan hatte Berg-Karabach im vergangenen Monat in einer groß angelegten Militäroffensive zurückerobert; fast alle der 120.000 armenischen Einwohner sind aus der Region nach Armenien geflohen.