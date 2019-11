An dem Spruch, dass Menschen nicht dazu gemacht sind, alleine zu sein, ist viel Wahres dran, nicht nur in Bezug auf einen Partner, sondern auch in Bezug auf den Freundeskreis. Schon als Kind war es wichtig, nicht der Außenseiter zu sein und Freunde zu haben, das Finden von diesen wird aber nicht einfacher, wenn wir erwachsen sind. Wir geben Ihnen hier einige Tipps, wie Sie nach einem Umzug oder einer Trennung schneller Freunde finden können.

Basis der Freundschaft

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum wir manche Menschen als Freunde bezeichnen und andere nicht? Und wissen Sie, wonach Sie Ihre Freunde aussuchen? Tatsächlich gibt es mehrere Faktoren, die darüber entscheiden, mit wem wir Freundschaft schließen und mit wem nicht. Und dabei spielt nicht nur die berühmte „Chemie, die stimmen muss“ eine Rolle. Wichtig sind unter anderem:

Gemeinsame Interessen

Gemeinsame Erlebnisse

Der bestehende Freundeskreis

Die Lebenssituation

Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Freunde sind nicht komplett gleich, entscheidend ist die Mischung aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden.

Unterschied der Freundschaft im Alter: Je nach Lebensalter suchen wir unterschiedliche Freunde aus. Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass sie viele Freunde haben und Freundschaften sind oft oberflächlich. Je älter wir werden, desto weniger Freunde haben wir statistisch gesehen, dafür werden die Freundschaften immer intensiver und uns werden tiefe Freundschaften wichtiger im Leben.

Wir unterscheiden außerdem zwischen dem besten Freund, der besten Freundin, allgemeinen Freundschaften und Bekanntschaften.

Wie findet man am besten neue Freunde?

Nach einem Umzug, einem Jobwechsel oder auch einer Trennung kann der ehemalige Freundeskreis weit weg sein oder sich abwenden. Oftmals sind es Lebensumstände, die dazu führen, dass man plötzlich ohne Freunde dasteht. Wenn Ihnen das passiert, dann wollen Sie den Umstand sicher schnell ändern und stellen fest, dass das Finden neuer Freunde nicht so einfach ist. Oftmals gibt es bereits bestehende Freundeskreise, und in diese reinzukommen, ist schwierig.

Richtiges Auftreten

Auch wenn es schwierig klingt, machen Sie sich nicht zu viel Druck, denn dann wirken Sie verkrampft und finden schwerer Freunde. Bleiben Sie einfach Sie selbst und lernen Sie Menschen unverkrampft kennen, ohne gleich zu überprüfen, ob Sie einen potenziellen besten Freund vor sich stehen haben.

Offen sein

Versuchen Sie im Alltag offen zu sein, denn grundsätzlich können Sie überall Freunde kennenlernen, wenn Sie entsprechend aufgeschlossen sind.

Sport

Mannschaftssport ist perfekt, um Menschen kennenzulernen und Freunde zu finden. Das gemeinsame Spiel in der Mannschaft schweißt zusammen und daraus entstehen enge Freundschaften. Aber auch bei Individualsportarten können Sie neue Leute kennenlernen. Gerade nach einem Umzug sollten Sie wieder Ihren Sport aufnehmen, um so in einer neuen Stadt gleich Anschluss zu finden.

Probieren Sie etwas Neues aus

Machen Sie einen Kurs in einer neuen Sprache oder ähnliches. So lernen Sie neue Dinge (die Sie natürlich interessieren sollten) und auch neue Leute kennen. Der Vorteil hierbei ist, dass sich in solchen Kursen in der Regel niemand oder fast niemand kennt. Sie haben es nicht mit eingeschworenen Gemeinschaften zu tun und können ganz unverkrampft neue Menschen kennenlernen und so unter Umständen jemanden, der für Sie als Freund infrage kommt.

Freunde finden im Job

Im Beruf haben Sie sicher mit vielen Menschen zu tun, und aus Kollegen können Freunde werden. Dieser Tipp ist dennoch mit Vorsicht zu genießen, denn oftmals bricht der Kontakt ab, wenn sich die beruflichen Wege trennen. Wenn Sie sich mit Kollegen besonders gut verstehen, spricht auch hier nichts gegen Freundschaften oder gute Bekannte auf der Arbeit.

Nutzen Sie das Internet

Aus der heutigen Zeit ist das Internet nicht mehr wegzudenken und längst nicht nur bei der Partnersuche eine Hilfe. Der Vorteil ist klar, Sie lernen Menschen kennen, die auch auf der Suche nach Freunden sind. Natürlich gilt, wie beim Online-Dating auch, dass Sie nicht jedem sofort vertrauen sollten, aber der vorsichtige Umgang im Internet und auch beim Treffen im Real Life sollte immer selbstverständlich sein. Mögliche Seiten oder Apps sind:

https://quatscha.at/chatter/Freunde-finden

https://buddyme.me/

Spontacts: Gemeinsam etwas zu unternehmen, woraus sich mehr entwickeln kann

FriendUp : Nur für Frauen

Neue Freunde finden nach der Trennung

Während bei Umzügen die Freunde oft noch da sind, aber zu weit weg, als dass Sie diese regelmäßig sehen können, kann es nach einer Trennung vom Partner schwieriger sein. Gerade in langjährigen Beziehungen gibt es meist einen gemeinsamen Freundeskreis. Das ist schön, wenn die Beziehung funktioniert. Nach einer Trennung muss aber oft einer der Ex-Partner den Freundeskreis verlassen. Das ist besonders schmerzhaft, wenn dieser Freundeskreis sich auch auf Hobbys erstreckt. Hier helfen die gleichen allgemeinen Tipps, besonders hilfreich sind aber neue Aktivitäten, die mit dem Ex-Partner nichts zu tun haben, damit es keine Überschneidungen gibt. Nutzen Sie die freie Zeit, um einem lange vernachlässigten Hobby nachzugehen oder ein neues für sich zu entdecken. Das lenkt von der Trennung ab und Sie knüpfen neue Kontakte.

Freunde finden – ohne Druck geht’s leichter

Egal, ob online oder offline, versuchen Sie das ganze entspannt anzugehen, denn das strahlen Sie aus und dann ist es sehr viel leichter, Freunde zu finden. Und wenn Sie auf die Menschen achten, die Sie umgeben, entdecken Sie vielleicht ja auch Bekannte mit Potenzial zu engeren Freundschaften.

