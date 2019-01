Nach knapp drei Monaten Social-Media-Pause meldet sich Cathy Lugner zurück. Und das Comeback ist ziemlich freizügig.

Cathy Lugner ist zurück. Nach knapp drei Monaten Pause, meldet sich die Ex-Frau von Richard Lugner auf Instagram zurück. Und zwar ziemlich freizügig.

Aber zurück zum Anfang. Warum die Social-Media-Pause?

Gesundheitliche Probleme

Mitte Oktober berichtete Cathy von gesundheitlichen Problemen. Auf Instagram schrieb die 29-Jährige: "Leider habe ich seit längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten. Sie werde sich "aufgrund gesundheitlicher Probleme erstmal zurückziehen", schrieb Cathy Lugner weiter. Ihre Fans bat sie, sich keine Sorgen zu machen, denn "meine tolle Familie kümmert sich jetzt um mich".

Aber Cathy musste sich auch selbst um ihre Lieben kümmern. Ihre Großmutter leidet an Alzheimer-Demenz, wie Cathy im November in der Auftaktfolge von "Promis Privat - Mein (fast) perfektes Leben" bei Sat.1 erklärte. Sie wolle ihre Oma bei sich aufnehmen und sie pflegen. Eine herausfordernde Aufgabe für die gelernte Krankenschwester, die natürlich viel Kraft abverlangt.

» Frech wie immer «

Umso schöner, dass sich Fräulein Lugner nun wieder zurückmeldet und zwar "frech wie immer..", wie sie selbst schreibt.

Mit ausgestreckter Zunge, präsentiert Cathy ihr Dekolleté, eingepackt in einem dicken Mantel. Die "alte" Cathy ist zurück und das kommt auch bei den Fans gut an - "Ich finde das super, dass Du zeigst wie Du dich gerade fühlst!", so einer der zahlreichen Kommentare.

"I’m back ..& manchmal verlangt das Leben ein wenig Balance von einem ab.." fügt Cathy hinzu. Hoffen wir, dass sie die Balance findet.