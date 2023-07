Frauen-Fußball-WM: ORF zeigt alle Spiele live

Die Frauen-Fußball-WM steht in den Startlöchern. Ab Donnerstag und bis 20. August werden in Australien und Neuseeland insgesamt 64 Spiele ausgetragen, die der ORF allesamt live überträgt. Der Anpfiff erfolgt aufgrund der Zeitverschiebung großteils in den frühen Morgenstunden, am Vormittag und frühen Nachmittag. Mit Alina Eberstaller gibt nach Anna-Theresa Lallitsch eine weitere Frau ihr Debüt als Fußball-Kommentatorin.

Die Begegnungen sind beinahe allesamt auf ORF 1 zu sehen. Lediglich die Parallelpartien am Ende der Gruppenphase überträgt das öffentlich-rechtliche Medienhaus auf ORF Sport +. Los geht es am Donnerstag um 8.30 Uhr mit dem Match Neuseeland gegen Norwegen. Das Finale in Sydney wird am Sonntag, 20. August, um 11.30 Uhr ausgetragen. Österreichs Nationalteam hat keine Chance, in dieses vorzustoßen, scheiterte es doch in der Qualifikation.

"Frauenfußball ist ein boomender Sport und so bin ich sehr stolz darauf, dass sich der ORF schon früh die Rechte an diesem TV-Event gesichert hat. Als wichtiger Partner der heimischen Sportverbände ist die Übertragung dieses Events ein starkes und wertschätzendes Zeichen besonders für junge Fußballerinnen und Fußballfans in Österreich", hielt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann fest. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bezeichnete Live-Events dieser Größenordnung als "Schlagader des Fernsehens". So gebe man "selbstverständlich" der Frauen-Fußball-WM die "gebührende mediale Plattform". "Größten Wert legen wir auf die journalistische Begleitung der WM-Spiele und die Fachkompetenz", betonte wiederum ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter.

Die Fachkompetenz sollen Elisabeth Tieber, Ex-Profi Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas, sportliche Leiterin der Austria Wien Frauen, liefern. Das Geschehen kommentieren wird erstmals Alina Eberstaller. Sie ist nach Anna-Theresa Lallitsch, die ebenfalls zum Einsatz kommt, die zweite Frau, die ihr Debüt als ORF-Fußball-Kommentatorin gibt. Den Reigen komplettieren Erwin Hujecek, Toni Oberndorfer, Michael Pinter und Johannes Karner. Im ORF-WM-Studio führen mit Kristina Inhof, Alina Zellhofer, Rainer Pariasek und Lukas Schweighofer bekannte Gesichter durch die Sendung.

Abseits der Fernsehsender liefert Ö3 Informationen über die Spiele und Ergebnisse der Frauen-Fußball-WM. Die Fußballspiele werden auch als Livestream angeboten. Wer etwas verpasst, hat die Möglichkeit auf Video-on-Demand oder Best-of-Zusammenschnitte zurückzugreifen. In der Endphase des Turniers bietet der ORF auch einen multimedialen Live-Ticker an.

Die Rechte an der Frauen-Fußball-WM hat sich der ORF im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern rasch gesichert. Die Kosten dafür machten laut unbestätigten APA-Informationen lediglich einen Bruchteil jener eines Großevents im Herren-Fußball aus. ORF-Chef Weißmann dankte auch dem Sportrechteteam "für ein sehr gutes Verhandlungsergebnis im Sinne des sorgsamen Umgangs mit unseren Budgetmitteln".

In Deutschland musste man länger zittern, ob die WM im Free-TV zu sehen sein wird. ARD und ZDF konnten sich lange nicht mit der FIFA einigen. Ausschlaggebend waren Auffassungsunterschiede über die Höhe der Rechtekosten. Die Einigung gelang schließlich Mitte Juni über die European Broadcasting Union (EBU), die sich die Rechte auch für andere Länder wie Spanien oder Frankreich von der FIFA sicherte.

"Ich war sehr froh, dass sich Österreich relativ schnell dazu bekannt hat, die Frauen-WM zu übertragen. Gut ist auch, dass es zu einer Lösung gekommen ist, dass das Turnier auch in anderen großen Ländern übertragen wird. Spiele nicht sehen zu können, wäre für den Frauenfußball eine totale Katastrophe gewesen", hielt Ex-ÖFB-Nationalspielerin Carina Wenninger gegenüber der APA fest. Auch wenn die Anstoßzeiten nicht ideal seien, sei es wichtig, dass durch die Übertragung der Frauenfußball eine Plattform und Sichtbarkeit erhalte und damit Thema sei.