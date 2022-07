Frauen-Fußball-EM: Etwa 894.000 sahen Viertelfinale

Das gestrige Viertelfinalspiel der österreichischen Fußballerinnen gegen Deutschland bei der Europameisterschaft in England verfolgten auf ORF 1 im Schnitt 894.000 Menschen bei 41 Prozent Marktanteil. Das entscheidende Gruppenspiel gegen Norwegen hatten durchschnittlich 839.000 bei ebenfalls 41 Prozent Marktanteil gesehen. In Deutschland verfolgten 9,5 Millionen in der ARD den Einzug ins EM-Halbfinale und sorgten für einen Marktanteil von 38,2 Prozent und einen Rekord.

Nach Angaben der AGF-Videoforschung wurde damit die bisher beste Reichweite eines EM-Spiels der Frauen im deutschen Fernsehen erzielt. Bei den bisherigen drei Partien der DFB-Auswahl in England schauten durchschnittlich 6,58 Millionen zu. In Österreich, wo der ORF alle Spiele der Europameisterschaft überträgt, erwies sich der Live-Stream der zweiten Halbzeit mit einer Durchschnittsreichweite von 39.000 (bei 79.000 Bruttoviews) als bisher stärkster Live-Stream der EURO.