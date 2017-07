Frauen-Fußball-EM: 1,2 Millionen sahen Elfmeterschießen

Mehr als 1,2 Millionen Österreicher haben den Aufstieg des ÖFB-Teams ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen gesehen. Es ist der Fußball-Topwert seit Island gegen Österreich bei der Herren-EM 2016, teilte der ORF am Montag mit. Das Halbfinale gegen Dänemark am Donnerstag überträgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ab 17.05 Uhr live in ORF eins (Spielbeginn 18.00 Uhr).

Das Elfmeterschießen zwischen Österreich und Spanien verfolgten im Schnitt 1,212 Millionen Zuseher, das ist ein Marktanteil von 44 Prozent. Das sportliche Sommermärchen ging damit für den ORF auch quotentechnisch weiter. Die Zahl der Zuschauer hat sich im Laufe des Spiels sukzessive erhöht: Waren es in der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit durchschnittlich 744.000 (35 Prozent Marktanteil), so stieg die Zahl bis zur zweiten Halbzeit der Verlängerung auf im Schnitt 988.000 (40 Prozent Marktanteil).

Damit ist das EM-Viertelfinale nicht nur das mit Abstand meistgesehene Frauenfußballspiel in der Geschichte des ORF, sondern auch das meistgesehene ÖFB-Fußballspiel im ORF (Damen und Herren) seit dem EM-Spiel Island - Österreich im Juni 2016 mit 1,678 Millionen Zuschauern.