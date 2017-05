Je jünger, desto besser? Im Gegenteil! Bei einer Umfrage, die im Auftrag des App-Herstellers Natural Cycles durchgeführt wurde, wurden Frauen nach ihrer sexuellen Zufriedenheit befragt. Wir präsentieren das Ergebnis.

Rund 2.600 Frauen nahmen laut "stern.de" an der Umfrage teil. Sie wurden gebeten zu verraten, wie oft sie Sex hätten, wie erfüllend dieser wäre, wie oft sie zum Höhepunkt kämen und wie sehr sie diesen genießen würden. Darüber hinaus mussten sie angeben, für wie attraktiv sie sich hielten.

Die Umfrageteilnehmerinnen wurden in drei Gruppen eingeteilt, nämlich in die der Unter-23-Jährigen, die der 23- bis 36-Jährigen und die jener Frauen, die älter als 36 waren. Das - eigentlich gar nicht so überraschende - Ergebnis: Frauen über 36 Jahren haben offenbar den besten Sex.

Ganze 86 Prozent der Damen jenseits der 36 berichteten, in den letzten vier Wochen guten Sex gehabt zu haben. Bei den 23- bis 35-Jährigen waren es immerhin noch 76 Prozent. Bei den Unter-23-Jährigen nur mehr knapp mehr als die Hälfte, nämlich 56 Prozent.

Interessanterweise fühlt sich die mittlere Altersklasse am wenigsten wohl in ihrer Haut. Gerade einmal 40 Prozent gaben an, sich attraktiv zu finden. Bei der jüngsten Gruppe sind rund 70 Prozent zufrieden mit ihrem Äußeren. Den ersten Platz machten - einmal mehr - die Über-36-Jährigen: Mit 80 Prozent fühlen sie sich offenbar am wohlsten in ihrer Haut.

